Vidéo : un individu fait interruption sur le court en pleine finale de l’Open d’Australie

La finale de l’Open d’Australie a dû être interrompue quelques minutes. A la fin du 2e set, entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev, un individu a fait irruption sur le court de la Rod Laver Arena, ce dimanche, avant d’être rapidement intercepté par le service de sécurité.

L’instant était crucial à Melbourne. Alors que Nadal s’apprêtait à servir pour éviter de voir Medvedev débreaké dans la deuxième manche (5-3), un «streaker» est parvenu à s’inviter sur le court, créant un petit moment de panique.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022