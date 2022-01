Vidéo : un KO spectaculaire infligé au Bellator 273

Le combattant de MMA Chris Gonzalez a infligé un surprenant KO à son adversaire, samedi, lors du Bellator 273.

Au Footprint Center de Phoenix, l’octogone du Bellator, deuxième plus grande organisation de MMA de la planète, a fait un retour très marquant avec des combats qui ont marqué les esprits.

Mais le KO de la soirée est revenu face à Saad Awad lors de la carte préliminaire. Le vétéran a mis son adversaire KO après seulement 36 secondes grâce à un impressionnant coup de pied dans la tête.



Tombé au sol, Awad a ensuite pris quelques coups avant de voir Gonzalez être déclaré vainqueur.

Chris Gonzalez BLASTS through Saad Awad!





A quick start from Gonzalez leads to a perfect finish, and his 3️⃣rd career KO!





Catch the last #Bellator273 @MonsterEnergy Prelims LIVE NOW on the #Bellator YouTube channel!

— BellatorMMA (@BellatorMMA) January 30, 2022