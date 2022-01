«Plus je la côtoyais, plus mon couple sombrait» : Hayet Abibal s’exprime sur sa relation avec Kheira Hamraoui

Un témoignage poignant. Dans une interview accordée au Parisien, Hayet Abidal est revenue sur l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, survenue au moins de novembre, mais aussi sur la nature de ses liens avec la joueuse du PSG, qui aurait entretenu une relation extra-conjugale avec son mari Eric Abidal.

Les deux jeunes femmes se sont connues à Barcelone, au moment de la signature de l’internationale tricolore en 2018 dans le club catalan, où l’ancien défenseur était directeur sportif. Et elles ont rapidement sympathisé. «Elle venait de l’OL. Mon mari était alors directeur sportif du Barça. Le fait qu’elle vienne de Lyon, comme nous, nous a rapprochées et mon mari m’avait demandé de lui faire découvrir Barcelone», a indiqué Hayet Abibal sur le site du quotidien.

«Nous sommes devenues amies, elle connaissait mes enfants. Je l’ai aidée à s’intégrer comme je le fais avec beaucoup de joueurs et joueuses qui s’installent ici», a-t-elle ajouté. Mais leur relation s’est détériorée lorsqu’elle a découvert que Kheira Hamraoui «avait un comportement étrange et parfois déplacé» avec son époux, mais également «d’autres hommes»

Face à ce comportement, elle a décidé de prendre ses distances avec la joueuse. «J’ai alors coupé les ponts, comme tout le monde le fait dans ce genre d’histoires, pour protéger sa famille. Je n’ai plus jamais entendu parler d’elle… jusqu’à cette histoire. Avec le recul, j’ai l’impression que plus je la côtoyais, plus mon couple sombrait, comme si elle avait mis de l’huile sur le feu», a-t-elle lâché.

«Kheira Hamraoui n'était pas la première»

Et ce ne sont pas les enregistrements vocaux, postés ce week-end sur les réseaux sociaux, qui vont arranger la situation. Dans ces fameux enregistrements, Kheira Hamraoui se moque ouvertement d’Eric Abidal et de sa compagne, qu'elle qualifie de «vieille meuf». «Je suis dévastée. Je ne dors plus depuis que j’ai entendu ça. Cette fille est venue chez moi, je lui ai ouvert les portes de ma maison… Je suis venue la soutenir lors de ses matchs à Barcelone… Mes enfants se rappellent encore d’elle. Et voilà comment elle parle de moi et de ma famille. Cette fille est diabolique», a déploré Hayet Abibal.

Et la jeune femme, qui a demandé le divorce peu après l’éclatement de l’affaire au grand jour, a également chargé son mari en affirmant que «Kheira Hamraoui n’était pas la première». «Certaines personnes m’ont reproché de ne pas avoir pardonné à mon mari et d’avoir demandé le divorce à la suite de cette histoire. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que notre mariage a été traversé de beaucoup de zones d’ombre dont je ne préfère pas parler», a-t-elle indiqué, expliquant que l’ancien défenseur ne lui avait jamais demandé pardon, ni pris sa défense.

Une enquête qui traîne

«En aucun cas Eric ne m’a demandé pardon en face-à-face, comme il ne m’a jamais défendue des accusations ou des rumeurs qui pesaient sur moi, a regretté Hayet Abidal. Je lui en veux terriblement. Eric a juste publié un post d’excuses sur Instagram, supprimé 48 heures après. Le pardon le plus court de l’histoire… L’infidélité est un acte conscient qu’un homme ou une femme peut éviter. Mon mari ne l’a pas évitée.»

Alors qu’elle a été entendue par les enquêteurs de la PJ de Versailles, suite à la violente agression subie par la milieu de terrain du club de la capitale frappée à coups de barre de fer par deux individus cagoulés, elle s’est également exprimée sur l’enquête qui semble patiner. «L’enquête n’avance pas aussi vite que je l’espérais, car ils sont obligés de recouper un nombre faramineux d’informations contradictoires», a-t-elle confié. Avant d’en remettre une couche sur Kheira Hamraoui.

«Si vous vous faites agresser et qu’on vous dit ‘alors comme ça on couche avec des hommes mariés’, vous savez qui vous en veut. Vous désignez le suspect. Là, comment se fait-il que les pistes partent dans tous les sens ? C’est bien que Kheira Hamraoui a beaucoup de personnes qui lui en veulent… ou qu’elle ne dit pas toute la vérité, a-t-elle souligné. En tout cas, elle a lancé beaucoup de noms en pâture aux enquêteurs sans se préoccuper des dégâts que cela allait commettre.» Et Hayet Abidal en est une des principales victimes.