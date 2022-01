PSG-Nice, 8e de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Double tenant du titre, le PSG reçoit Nice, ce lundi soir, au Parc des Princes, pour le choc des 8es de finale de la Coupe de France. Voici le programme TV.

Après deux premiers tours plutôt tranquilles, contre les amateurs de Feignies-Aulnoye en 32e de finale (0-3), puis Vannes au tour suivant (0-4), Paris va voir le niveau considérablement s’élever avec la venue de la formation azuréenne. Le club entraîné par Christophe Galtier n’est autre que le dauphin des Parisiens en Ligue 1.

S’ils sont invaincus toutes compétitions confondues depuis le 24 novembre dernier, et une défaite en Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City (2-1), les coéquipiers de Kylian Mbappé devront se méfier des Aiglons, qui étaient venus faire match nul dans la capitale début décembre en championnat (0-0) et qui restent sur une série de six succès consécutifs.

Et les hommes de Mauricio Pochettino ont d’autant plus de raisons d’être méfiants qu’ils seront privés de Marquinhos (Brésil), Angel Di Maria (Argentine) et Keylor Navas (Costa Rica), retenus en sélection, mais aussi de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos ou encore Neymar, toujours convalescent. Mais ils pourront compter sur Kylian Mbappé et Lionel Messi pour poursuivre leur série d’invincibilité dans la compétition, que Nice rêve, de son côté, de briser.

Le programme TV

PSG-Nice



8e de finale de la Coupe de France



Lundi 31 janvier



A partir de 21h15 en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et France 3