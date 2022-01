Vidéo : Trois bagarres générales éclatent au cours d’un match de Fédérale 1 dans le Var

La rencontre a tourné au pugilat. Le derby du Var entre Hyères-Carqueiranne et l’US Seynoise, en Fédérale 1, a dégénéré, ce dimanche, avec plusieurs bagarres générales qui ont éclaté durant le match, offrant un spectacle déplorable.

Leader et largement en tête de sa poule, Hyères recevait sur sa pelouse ses voisins de La Seyne. Et le RCHCC a enchaîné un 15e succès en 16 rencontres (pour un nul) en dominant l’USS (22-6). Mais au-delà du résultat, la partie a été marquée par de violentes échauffourées entre les joueurs des deux formations de la banlieue toulonnaise.

Welcome to the south of france rugby. Lol remind me of our village games in samoa come on. Let’s play rugby if you guys want to fight go do boxing our game today 5 reds cards and 3 big fights. And me walking pic.twitter.com/Ksai9AdKA5

— David focus smith (@davidsmith830) January 30, 2022