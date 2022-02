«J’aurais pu rentrer dans un cercueil» : l’arbitre de Mali-Tunisie revient sur la fin rocambolesque du match de la CAN

Janny Sikazwe a fait beaucoup parler de lui au début de la CAN. L’arbitre zambien avait sifflé à deux reprises la fin du match entre le Mali et la Tunisie avant la fin du temps réglementaire. Un peu plus de deux semaines plus tard, il a brisé le silence pour s’expliquer sur cet événement, dû à un problème de santé qui aurait pu lui coûter la vie.

Janny Skiazwe avait stoppé la rencontre une première fois à la 85e minute. Se rendant compte de son erreur, il a fait reprendre le match pour disputer les cinq dernières minutes avant de renvoyer les deux équipes au vestiaire à quelques secondes de la fin, provoquant la colère des Tunisiens qui se sont donc inclinés (1-0). Dans les heures qui ont suivi, l’arbitre avait été transporté à l’hôpital pour subir une multitude d’examens.

Depuis son arrivée au stade, il ne se sentait en effet pas très bien. «Quand je suis arrivé à Limbé (Cameroun), il faisait très chaud, avec un taux d’humidité terrible, de plus de 80%. Dès mon échauffement, c’était dur. J’avais beau prendre de l’eau, j’avais l’impression d’avoir toujours aussi soif», a-t-il confié à L’Equipe. Et son état de santé s’est détérioré au fil de la rencontre.

S’il a pu se «relaxer» et se «restaurer» à la pause, il n’était pas au meilleur de sa forme. «J’ai repris aussi fatigué que lorsque j’ai fini la première période et j’ai commencé à perdre mes repères. J’étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n’entendais plus mes assistants qui m’ont dit qu'ils essayaient de me joindre, de m’aider car ils voyaient que quelque chose n’allait pas. Je n’ai même pas eu l’impression qu’ils me parlaient. Je n’en ai aucun souvenir», a-t-il assuré.

Selon les examens qu’il a passés, Janny Sikazwe a été victime d’un coup de chaud qui aurait pu très mal finir. «Ils ont appelé ça un coup de chaud mais ça aurait pu être bien plus grave. À cinq minutes près, je pouvais tomber dans le coma, m’ont-ils dit à l’hôpital. J’aurais pu rentrer dans un cercueil. Car c'était très dangereux ce qui s’est produit. Ma chance, c’est que je suis en bonne santé.»

Et heureusement pour lui, tout a fini par rentrer dans l'ordre. «Trois jours plus tard, j’ai repassé des tests de condition physique et tout était normal. Je n’avais aucune séquelle», a-t-il rassuré. Janny Sikazwe devrait ainsi pouvoir bientôt reprendre du service.