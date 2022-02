JO 2022 : pourquoi les Jeux commencent deux jours avant la cérémonie d’ouverture ?

Alors que la cérémonie d’ouverture des JO 2022 aura lieu le 4 février à Pékin, la compétition commencera deux jours avant. Voici pourquoi.

La 24e édition des Jeux olympiques d’hiver sera officiellement lancée vendredi avec la traditionnelle cérémonie où toutes les délégations nationales présentes. Toutefois, plusieurs disciplines seront déjà sur le pont dès mercredi.

C’est le curling, l’une des disciplines qui fait le plus parler d’elle pendant les JO d’hiver, qui ouvrira le bal par le tour préliminaire du double mixte mercredi. Les entraînements de luge des simples hommes seront aussi au programme.

Every rise, every fall, every victory - we’re in it together.





Winter Olympic Games #Beijing2022 - 10 days to go. #StrongerTogether pic.twitter.com/TrRNLfPbiJ

— Olympics (@Olympics) January 25, 2022