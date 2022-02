JO 2022 : Quelles sont les règles du biathlon ?

Le biathlon a fait son apparition aux Jeux Olympiques d’hiver de Squaw Valley (Californie) en 1960. Et à Pékin, il pourrait à nouveau être l’un des principaux pourvoyeurs de médailles pour l’équipe de France. Voici toutes les règles à connaître pour suivre la discipline.

La compétition

A Pékin, les épreuves de biathlon seront organisées au Centre National de Biathlon de la zone de compétition de Zhangjiakou, qui peut accueillir jusqu’à 6.000 spectateurs. La compétition proposera au total 11 épreuves avec un sprint (hommes et femmes), un individuel (hommes et femmes), une poursuite (hommes et femmes), une mass start (hommes et femmes), un relais (hommes et femmes) et un relais mixte.

Les règles des différentes épreuves

L’individuel. Sur l’individuel (20 km pour les hommes, 15 km pour les femmes), l’ensemble des concurrents s’élancent chacun leur tour et effectuent quatre passages derrière les cibles (deux tirs couché, deux tirs debout). Et sur ce format, la précision est primordiale car chaque faute au tir est pénalisée d’une minute. Le vainqueur est l’athlète qui a réalisé le meilleur temps.

Le sprint. Sur le sprint (10 km pour les hommes, 7,5 km pour les femmes), les participants s’élancent également à tour de rôle à intervalle régulier et effectuent deux passages sur le pas de tir, avec un premier tir couché, puis un autre debout. Chaque faute au tir est sanctionnée d’un tour sur un anneau de pénalité de 150 m. Le vainqueur est le concurrent qui a réalisé le meilleur temps.

La poursuite. La poursuite (12,5 km pour les hommes, 10 km pour les femmes) est la «suite» du sprint. Seuls les 60 meilleurs du sprint peuvent prendre part à cette épreuve. L'ordre et les écarts de départ sont déterminés par rapport aux résultats réalisés sur le sprint. Les biathlètes effectuent quatre passages derrière les cibles (deux tirs couché, deux tirs debout) et chaque faute est sanctionnée d’un tour sur l'anneau de pénalité. Le vainqueur est le concurrent qui franchit en premier la ligne d’arrivée.

La mass start. La mass start (15 km pour les hommes, 12,5 km pour les femmes), qui réunit les 30 meilleurs biathlètes selon les règlements de l’IBU, donne lieu à un départ groupé. Sur cette course, les biathlètes effectuent également quatre passages derrière les cibles (deux tirs couché, deux tirs debout) et, comme sur le sprint ou la poursuite, chaque faute est sanctionnée d’un tour sur l’anneau de pénalité de 150 m. Le vainqueur est le concurrent qui franchit en premier la ligne d’arrivée.

Le relais. Le relais (4x7,5 km pour les hommes, 4x6 km pour les femmes) est composé de quatre participants par équipe. Chaque biathlète passe à deux reprises sur le pas de tir, une fois couché et une fois debout. Pour faire tomber les cinq cibles, il dispose au total de cinq balles et trois balles de pioche. Chaque cible qui n’est pas tombée est sanctionnée d’un tour sur l’anneau de pénalité. L’équipe qui est la première à franchir la ligne d’arrivée est déclarée vainqueur.

Le relais mixte. Le relais mixte est composé de deux femmes et deux hommes. Et le principe est le même que sur le relais. Chaque biathlète passe à deux reprises sur le pas de tir, une fois couché et une fois debout et dispose au total de cinq balles et trois balles de pioche pour faire tomber les cinq cibles. Chaque cible qui n’est pas tombée est sanctionnée d’un tour sur l’anneau de pénalité. L’équipe qui est la première à franchir la ligne d’arrivée est déclarée vainqueur.

Les cibles

Le biathlon allie à la fois ski de fond et tir à la carabine, qui nécessite une grande précision. Dans une course, chaque biathlète effectue plusieurs passages derrière les cibles, qui se trouvent à une distance de 50 mètres, dans deux positions différentes (couché et debout). Et leur taille diffère en fonction de la position du tir. Sur un tir couché, le diamètre de la cible est 45 millimètres, contre 110 millimètres pour un tir debout.