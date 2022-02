OL-OM (2-1) : Lyon renverse Marseille et se relance en Ligue 1

L'OL s'est imposé face à l'OM (2-1) mardi soir en match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Les Lyonnais réalisent une excellente opération et privent les Phocéens de la place de dauphin derrière le PSG.

C’est finalement Lyon qui aura eu le dernier mot. Dans cette rencontre donnée à rejouer à huis clos après avoir été interrompu le 21 novembre à cause du jet de bouteille sur Dimitri Payet, l’Olympique lyonnais, diminué avec l’absence de plusieurs joueurs et en proie aux doutes, a réussi à décrocher trois précieux points lui permettant de se hisser au 7e rang au classement.

Et pourtant, dans un Parc OL à huis clos, c’est l’OM qui s’est d’abord illustré en ouvrant la marque par Mattéo Guendouzi (10e) en déviant de la tête au premier poteau un ballon tiré sur corner de la gauche par Payet – ce même côté où le n°10 marseillais avait pris la bouteille. On s’attendait alors à voir déroulé les Phocéens qui dominaient les débats. Seulement, le manque de finition des Marseillais allait peu à peu redonner confiance aux Lyonnais.

L'OL relancé en Ligue 1 ?

Et à force de pousser, ils ont trouvé l’ouverture. Une première fois par Xherdan Shaqiri (76e) d'une tête au point de penalty sur un centre de la droite de Gusto. Puis, c’est Moussa Dembélé, entré en jeu, qui a donné la victoire à Lyon en marquant de près sur une passe de Shaqiri (89e).

«C’est incroyable ce que l’équipe a fait aujourd’hui, s’est réjoui le Suisse au micro de Prime Vidéo Sport. Il y avait beaucoup d’absents mais je suis très fier de ceux qui étaient là. Je suis heureux de cette performance, de quand on joue comme ça. L’entrée de Moussa (Dembélé) a tout changé, c’est un super buteur, on connait ses qualités, quand il est en forme il peut marquer contre n’importe quelle équipe. (…) Mon but ? Pour être honnête, même moi j’ai été surpris de marquer de la tête.»

Au classement, l’OL remonte à la septième place et se retrouve à seulement trois points de l’Europe. Les Gones, qui ont enregistré les arrivées de Tanguy Ndombele (prêt de Tottenham) et Romain Faivre (Brest), vont pouvoir sereinement lancer le sprint final pour espérer remonter encore plus haut dans ce classement.

De son côté, l’OM manque une belle occasion de prendre la deuxième place à Nice et reste troisième. Alors que les Olympiens restaient sur de bons résultats, cette défaite pourrait faire mal. «Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse perdre ce match, a réagi Jorge Sampaoli. On s'est créé des occasions, et je suis triste qu'on ait terminé comme ça... Le changement de visage? Je pense que nous n'avons pas bien joué la deuxième mi-temps, l'OL a fait mieux. Ce que j'ai dit aux joueurs? Qu'il faut bien préparer le match contre Angers vendredi.»