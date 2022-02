Tom Brady : touchdowns, Super Bowl, fortune… Les chiffres fous de la star de la NFL

La légende de la NFL, Tom Brady, qui a annoncé mardi sa retraite, possède un palmarès assez impressionnant.

10e Super Bowl

La légende du football américain, qui avait quitté en mars 2020 les New England Patriots après 20 ans d’exploits et de records, a disputé son 10e Super Bowl à l'occasion de l'édition 2021.

243 matchs

Le nombre de matchs qu'il a gagnés en saison régulière, plus que tout autre quarterback dans l'histoire de la NFL.

624 touchdowns

Tom Brady a réussi 624 passes de touchdowns au cours de sa carrière, devant Drew Brees (571), Peyton Manning (539) et Brett Favre (508), qui ont tous pris leur retraite.

84.520 yards

En 22 saisons, Tom Brady a parcouru le nombre de 84.520 yards à la passe en NFL.

44 ans

Âgé de 44 ans, Brady a commencé sa carrière avec New England en 2001. Il avait été drafté l'année précédente au 6e tour et en… 199e position.

Fortune

Selon Celebrity Net Worth, Tom Brady a une fortune estimée à près de 210 millions d’euros.

7e titre

Le quaterback a remporté le 7e titre de sa carrière, à l'occasion d'une finale où il s'est une nouvelle fois distinguée par sa maîtrise et son intelligence de jeu. Un joli pied de nez à la franchise de Patrick Mahomes (25 ans), considéré comme son successeur et grande star des années à venir en NFL.

Vainqueur avec 2 franchises

Tom Brady est devenu le 2e quaterback de l’histoire à emmener 2 franchises au titre (New England Patriots et Tampa Bay Buccaneers). Le premier était Peyton Manning avec Indianapolis et Denver.

5 fois MVP

Tom Brady possède un autre record. Il a été élu MVP du Super Bowl a 5 reprises lors de ses 7 titres.