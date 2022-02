Affaire Hamraoui : des enregistrements présumés de Presnel Kimpembe auraient également fuité

Nouvel épisode dans l’affaire Kheira Hamraoui. Ce week-end, des enregistrements audio attribués à l’internationale tricolore, agressée à coups de barre de fer, avaient fuité sur les réseaux sociaux, où elle se moquait notamment du couple Abidal. Quelques jours plus tard, un enregistrement de Presnel Kimpembe, dans lequel il s’en prend à la joueuse, s’est également retrouvé sur les réseaux.

Kheira Hamraoui et Presnel Kimpembe évoluent tous les deux à Paris. Et à l’instar d’Eric Abidal, qui aurait eu une relation extra-conjugale avec la milieu de terrain, le défenseur parisien aurait lui aussi entretenu un liaison avec la joueuse passée par Lyon et Barcelone.

Une relation que le champion du monde 2018 semble regretter à en croire ses propos qui lui seraient attribués dans cet enregistrement, même si, pour l’heure, il est difficile de certifier qu’il s’agisse de la voix du vice-capitaine du PSG.

Très remonté, l’homme n’est pas tendre avec Kheira Hamraoui, qu’il n’hésite pas à qualifier de «grosse folle». «Je l’ai connue, je l’ai côtoyée, c’est un grosse folle. Elle est partie m’inventer des histoires de ouf. Certes, j’ai merdé avec cette meuf, mais c’est une psychopate», peut-on entendre.

Ces propos rejoignent les déclarations d’Hayet Abidal, la femme de l’ancien défenseur qui a demandé le divorce, tenues dans Le Parisien, où elle avait qualifié la Tricolore de «diabolique». «Avec le recul, j’ai l’impression que plus je la côtoyais, plus mon couple sombrait, comme si elle avait mis de l’huile sur le feu», avait-elle également confié.

Toujours d’après cette «voix» qui appartiendrait à Presnel Kimpembe, Kheira Hamraoui serait coutumière du fait. «Les gens ne sont pas au courant, mais Abidal n’est pas le seul. Elle a fait ça à plein d’autres. C’est sa spécialité», assure-t-il. Des joueurs de l’équipe de France seraient concernés. «Elle a même fait ça à des joueurs de l’équipe de France», ajoute-t-il.

Alors que la joueuse a été violemment agressée à coups de fer en pleine rue, début novembre, par deux individus cagoulés après une soirée avec ses coéquipières et l’ensemble du staff de la section féminine du club de la capitale, la situation ne semble pas le peiner. «Aujourd’hui, je suis content. La vérité éclate au grand jour, c’est bien fait pour elle. Elle va payer pour ce qu’elle a fait, c’est tout», conclu cette voix.