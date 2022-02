Mondial des clubs : équipes, TV, Vahirua… tout savoir sur l’édition 2022

Le Mondial des clubs 2022 se déroule du jeudi 3 au samedi 12 février aux Émirats Arabes Unis. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette compétition.

Quelles équipes présentes ?

Ce Mondial des clubs 2022 aura 7 clubs engagés : Chelsea (Angleterre), vainqueur de la dernière Ligue des champions européenne, Palmeiras (Brésil), vainqueur de la dernière Copa Libertadores, le CF Monterrey (Mexique), vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF, Al-Ahly (Egypte), qui a remporté la Ligue des Champions de la CAF, Al-Hilal (Arabie Saoudite), victorieux de la Ligue des Champions de l'AFC, l'AS Pirae (Tahiti), nommé par l'OFC après les forfaits des clubs néo-zélandais et calédoniens, et Al-Jazira Club (Emirats Arabes Unis), dernier vainqueur de l'Arabian Gulf League, pays qui accueille l'événement.

L’AS Pirae, le novice cher à Marama Vahirua

Au milieu des sept formations présentes, l’AS Pirae va connaître une grande première en devenant le premier club polynésien à disputer le Mondial des clubs. Après les forfaits des clubs néo-zélandais et calédoniens, le club tahitien a été contacté par la FIFA pour participer à cette édition. Ce pensionnaire de l’Elite polynésienne n’est pas forcément méconnu auprès du public français puisqu’il a déjà connu une belle aventure en Coupe de France (8e tour en 2015) et a surtout connu Marama Vahirua, retraité depuis 2018. L’ancien joueur du FC Nantes y a d’abord évolué en junior avant de rejoindre la Métropole et Nantes. Il y était retourné entre 2013 et 2016.

Où se déroule le Mondial des clubs ?

Initialement prévu en 2021 au Japon, la Coupe du monde des clubs de la FIFA se tient finalement aux Emirats Arabes Unis du 3 au 12 février. C’est la cinquième fois que le pays accueille l’événement. Les rencontres se dérouleront dans deux stades : Mohammed-Bin-Zayed et Al-Nahyan à Abou Dhabi.

Le calendrier du Mondial des clubs ?

Comme lors de chaque édition, les deux grands favoris (vainqueurs de la Ligue des champions européenne et de la Copa Libertadores) feront leur entrée seulement en demi-finales. Avant cela, le 1er tour (jeudi) verra Al-Jazira Club affronter l’AS Pirae. Le vainqueur retrouvera Al-Hilal au 2e tour dimanche. Celui qui l’emporte sera opposé à Chelsea en demies, le 9 février.

Dans l’autre partie de tableau, Al Ahly et Monterrey s’affronteront pour une place dans le dernier carré contre Palmeiras.

La finale aura lieu le samedi 12 février.

Sur quelle chaîne regarder le Mondial des clubs ?

La Chaîne L’Equipe diffusera trois rencontres de ce Mondial des clubs : les demi-finales (9 février) et la finale (12 février).