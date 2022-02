États-Unis : par -16°C, deux joueurs du Honduras victimes d’hypothermie

Le Honduras s’est incliné face aux États-Unis (3-0) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 par des températures polaires. Deux joueurs ont été victimes d’hypothermie.

La rencontre se déroulait dans des conditions météorologiques extrêmes : le thermomètre affichait -16°C (pour un ressenti de -25°C). Les deux équipes se sont affrontées à Saint-Paul, dans le Minnesota. Alors que les visiteurs ont dénoncé la tenue de la rencontre, ils ont dû effectuer trois changements à la pause à la suite d’un début d’hypothermie chez plusieurs de leurs joueurs.

Excellent use of visual aids pic.twitter.com/B5nIJIqddl — Timothy Burke (@bubbaprog) February 3, 2022

Sur la pelouse de l’Allianz Field, le gardien Luis Lopez, le milieu de terrain Diego Rodriguez et l'attaquant Romell Quioto ont en effet quitté le terrain dès la pause, dont un pour hypothermie, a révélé la Fédération hondurienne.

«Je ne vais pas analyser mon équipe, le jeu ou les performances de mes joueurs, a critiqué le sélectionneur du Honduras, Hernan Dario Gomez après le match. Ce n'est pas possible et je ne suis pas capable de le faire dans ces circonstances. Dans le vestiaire, mes joueurs reçoivent des fluides par voie intraveineuse et beaucoup d'entre eux souffrent.»

Les Etats-Unis, qui ont défendu leur choix de localisation, avait battu le Salvador (1-0) à Colombus (-5 °C) le 27 janvier et s’étaient inclinés contre le Canada (2-0) à Ontario (0°C).