Laver Cup : Roger Federer et Rafael Nadal de nouveau associés dans l'équipe d'Europe

Rafael Nadal et Roger Federer seront une nouvelle fois équipiers lors de la 5e édition de la Laver Cup prévue du 23 au 25 septembre, ont annoncé jeudi les organisateurs.

«Fedal» est de retour. Les ex-n°1 mondiaux, qui avaient déjà disputé ensemble le double lors de la 1re édition de cette compétition en 2017, vont se retrouver dans quelques mois pour le plus grand bonheur de leurs fans.

Roger Federer, âgé de 40 ans et souffrant de problèmes récurrents au genou depuis deux ans, a déclaré mercredi qu'il en saura plus en «avril-mai» quant à sa reprise de la compétition.

Federer déterminé à revenir à la compétition

«Je désire vraiment revenir à la compétition dans le courant de l'année, et disputer la Laver Cup fait partie de mes plans», a déclaré sur le site de la Laver Cup Federer, qui a glissé lundi au 30e rang du dernier classement ATP.

«Rafa est une personne incroyable et une source d'inspiration pour moi et beaucoup d'autres à travers le monde, a-t-il ajouté. Il m'avait suggéré après la dernière édition de la Laver Cup à Boston l'année dernière de disputer ensemble le double à Londres (cette année).»

La Laver Cup, née en 2017, est une compétition entre équipes d'Europe et du Reste du monde de six joueurs chacune, dont le modèle s'inspire de la Ryder Cup en golf. Initiée par Federer, cette compétition se déroule alternativement en Europe et hors d'Europe. Bjorn Borg en est le capitaine côté européen.