JO 2022 : quelles sont les règles du skeleton ?

Après deux apparitions aux JO 1928 et 1948, le skeleton a été réintroduit lors des Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Avec la luge et le bobsleigh, il fait partie des trois sports de glisse au programme à Pékin (Chine). Voici toutes les règles à connaître pour suivre l’épreuve.

La compétition

Le principe du skeleton est de descendre une piste glacée le plus vite possible en étant allongé sur le ventre sur une luge avec la tête en avant et pilotant l'engin par la pression et l’action des épaules ainsi que des genoux.

Dans la capitale chinoise, la compétition de skeleton proposera deux épreuves : une masculine et une féminine.

Le déroulement des épreuves

Les participants effectuent au total quatre manches reparties sur deux jours, à raison de deux manches par jour.

Les règles

Les participants descendent la même piste et réalisent quatre manches qui sont chronométrées au centième de seconde. Leurs temps sont additionnés et l’athlète qui réalise le meilleur temps cumulé à l’issue des quatre manches est déclaré vainqueur.

L’équipement

Chaque concurrent est vêtu d’une combinaison et d’un casque pour protéger sa tête qui n’est qu’à quelques centimètres de la glace durant la descente. La luge, moulée au corps de l’athlète, est dotée de poignées sur le dessus et des patins en acier, mais elle ne dispose pas de freins.

A Pekin, la piste sera longue de 1 615m, avec une pente maximale de 18% et pas moins de 16 virages.