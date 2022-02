JO 2022 : Rasta Rockett est-il inspiré d’une histoire vraie ?

Aux JO 2022 de Pékin (4-20 février), trois équipes jamaïcaines seront présentes sur les épreuves de bobsleigh. De quoi replonger facilement dans Rasta Rockett, ce film culte qui s’est inspiré d’une histoire vraie.

Classique indémodable, le film de Jon Turteltaub, sorti en 1994, est régulièrement diffusé à la télévision. Il raconte l’histoire d’une équipe de quatre jamaïcains qui veulent participer aux Jeux olympiques d’hiver et y décrocher l’or. Si tout n’est pas vrai, le film est grandement inspiré d’une véritable histoire remontant aux JO de Calgary, en 1988.

Cette année-là, la Jamaïque participe pour la toute première fois de son histoire aux épreuves de bobsleigh (à deux et quatre). Et si les scénaristes s’en sont inspirés, ils ont toutefois pris des libertés par rapport à la réalité.

Tout d’abord, les protagonistes. Les quatre «bobeurs» sont, dans le film, des sprinters qui ont échoués aux sélections olympiques pour les Jeux d’été. Dans la vraie vie, les sportifs (Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White et Chris Stokes) étaient des militaires. L’équipe était dirigée par plusieurs entraîneurs et non un seul (John Candy). Et contrairement au film, ils n’ont jamais commis d’actes illégaux.

Autres points qui diffèrent entre le film et la réalité, l’équipe n’a pas été rejetée par les autres délégations lors des JO et les billets d’avion pour se rendre au Canada ont été payés grâce à la récolte d’argent par une vente de t-shirts à leur effigie (dans le film, ils revendent la voiture d’un des leurs).

A contrario, pendant la compétition, le quatuor jamaïcain a bien chuté dans un virage et a terminé la descente en poussant le bob jusqu’à la ligne d’arrivée sous les applaudissements des spectateurs présents. Et comme dans le film donc, l’équipe n’a pas pu disputer la dernière manche et a déclaré forfait.