Boxe : Tyson Fury traite encore Anthony Joshua de «clochard» et soutient Deontay Wilder

Le boxeur Tyson Fury s’est une nouvelle fois moqué d’Anthony Joshua en le qualifiant de «clochard» et a même estimé que Deontay Wilder le battrait sans souci.

Que fait le «Gypsy King» le weekend lorsqu’il s’ennuie ? Il tweete. Et évidemment, il «trashtalke». Et ces derniers temps, sa cible préférée est son compatriote britannique «AJ».

Le détenteur de la ceinture WBC des poids lourds a ainsi réagi une affiche d’un éventuel combat entre Anthony Joshua et Deontay Wilder. «Je dirais que le «Bronze Bomber» mettrait le clochard KO en trois rounds.»

I’d say @BronzeBomber would KO the bum inside 3 rounds. pic.twitter.com/Q2My7ImUS5

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 6, 2022