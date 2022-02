«C’est comme une renaissance» : Egan Bernal se confie après sa sortie de la clinique

Le cycliste colombien Egan Bernal, gravement blessé dans un accident lors d'une sortie d'entraînement près de Bogota, est sorti dimanche de la clinique où il a été soigné pendant deux semaines et opéré plusieurs fois.

Une photo du vainqueur du Tour de France 2019 a été diffusée sur Twitter par la clinique. On aperçoit Egan Bernal protégé par une minerve autour du cou et entouré par deux membres d'un personnel médical qu'il a «remercié» pour lui avoir offert cette «seconde chance».

We’re happy to report that @EganBernal has been discharged from hospital today





Egan will now return home to begin his long rehabilitation journey — and we’ll be supporting him every step of the way. pic.twitter.com/tHilgYnCzk

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 6, 2022