France-Italie (37-10) : les Bleus réussissent leur entrée dans le Tournoi des 6 nations

Le XV de France s'est imposé face à l'Italie (37-10), dimanche au stade de France, pour son premier match dans le Tournoi des 6 nations 2022. Les Bleus sont en tête du classement.

Bousculés par de valeureux transalpins notamment en début de rencontre, Les Bleus ont inscrit cinq essais, synonymes du point de bonus offensif et de première place au classement, par Anthony Jelonch (26e), Gabin Villière (40e, 49e, 80e) et Damian Penaud (69e).

Le #XVdeFrance déroule en deuxième mi-temps et obtient le bonus offensif grâce à un nouvel essai signé Damian Penaud (30-10) ! #FRAITA





https://t.co/WAjwxjrC9b pic.twitter.com/NwzJVNSMWG — francetvsport (@francetvsport) February 6, 2022

«C'est compliqué de jouer l'Italie, on sait avec quelle énergie ils viennent, les conditions étaient compliquées, a avoué Antoine Dupont après la rencontre pour expliquer le début de partie compliquée. On a fait des erreurs, il faut qu'on soit plus propre. Moi? A l'image de l'équipe, des maladresses, des mauvais choix.»

Désormais, après cette entrée en lice réussie face à l’équipe la plus faible du «6 nations», les hommes de Fabien Galthié, absent car positif au Covid-19, vont se tourner vers la préparation de leur prochain match contre l’Irlande, samedi prochain à l’Aviva Stadium de Dublin. «L'Irlande, c'est un gros morceau», a d’ailleurs confié Dupont. Et c’est peu de le dire. Le XV du Trèfle a fait exploser le pays de Galles (29-7) samedi.

