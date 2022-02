JO 2022 : déception pour Perrine Laffont, seulement 4e du ski de bosses

Pas de doublé pour Perrine Laffont. Championne olympique en titre, la Française a dû se contenter de la 4e place, ce dimanche 6 février, de la finale de ski de bosses des JO de Pékin. La médaille d’or a été décrochée par l’Australienne Jakara Anthony.

Elle était l’une des grandes chances de médailles du clan tricolore. Une des plus grandes chances de médaille d’or. Mais l’Ariègeoise de 23 ans n’est pas parvenue à rééditer son exploit de Pyeongchang il y a quatre ans pour devenir la première double championne olympique de l’histoire du ski de bosses, ni même à monter sur le podium. Deuxième des qualifications, jeudi, elle était pourtant parfaitement entrée dans cette finale en se classant à la 3e place de la première manche avec un run plein de maîtrise.

Mais elle a connu une deuxième manche un peu plus compliquée, terminée à la 5e place. Tout juste pour intégrer la super finale réunissant les six meilleures. Si elle a été plus appliquée et obtenu la note de 77.36, elle a été devancée par l’Australienne Jakara Anthony qui s’est largement imposée (83.09 pts), devant l’Américaine Jaelin Kauf (80.28 pts), alors que la Russe Anastasiia Smirnova a privé de peu Perrine Laffont de la médaille de bronze (77.72 pts).

Une grande déception pour Perrine Laffont, qui domine sa discipline depuis son titre olympique il y a quatre ans. «C’était mon rêve. J’ai eu mal à me relâcher et à skier comme aux entraînements… Que dire de plus ? J’irai manger du chocolat et puis c’est tout. Je rêvais de monter sur ce podium, c’était un autre rêve de petite fille. Je pense qu’il va falloir digérer tout ça. Ça fait 9 mois qu’on se prépare. Je vais avoir besoin de couper un peu quand même. C’est beaucoup de travail pour aucune médaille au bout», a-t-elle lâché.