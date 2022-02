Lille-PSG (1-5) : Paris se régale dans le Nord

Le PSG s'est imposé à Lille (1-5), dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Leaders, les Parisiens comptent 13 points d'avance sur l'OM, nouveau dauphin.

Eliminé de la Coupe de France par Nice (0-0, 6-5 aux t.a.b.), quelques jours plus tôt, le club de la capitale s’est parfaitement relancé à neuf jours du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. Dans cette affiche de C1 contre des Lillois également qualifiés pour les huitièmes, ce sont les Parisiens qui ont été au niveau.

Les Parisiens ont survolé ce choc, aidés, aussi, par deux grosses bourdes du gardien lillois Ivo Grbic, qui ont mené aux buts de Danilo (10e) et Presnel Kimpembe (32e).

Et si les Dogues ont égalisé grâce à Sven Botman (28e), à la conclusion d'un superbe travail de Hatem Ben Arfa, l'illusion d'un match relancé n'a duré qu'une poignée de minutes. Lionel Messi (38e) a tué le suspense avant la mi-temps, avant que Danilo (51e) et Kylian Mbappé, d'une superbe frappe enroulée (67e), ne parachèvent la plus large victoire parisienne de la saison.

Alors que Neymar devrait retrouver vendredi la compétition, le PSG semble monté en puissance avant l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison.