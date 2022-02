Sénégal-Egypte (0-0, 4-2 aux TAB) : les Lions remportent leur première Coupe d'Afrique des nations

Le Sénégal a décroché sa toute première Coupe d'Afrique des nations en s'imposant face à l'Egypte (0-0, 4-2 aux TAB), dimanche soir en finale de la CAN 2022.

Enfin ! Après deux échecs en 2002 et 2019, les Lions de la Teranga ont rectifié l’une des plus grandes anomalies du football. Pays du ballon rond, le Sénégal est parvenu à inscrire son nom à la Coupe d’Afrique au terme d’un suspense incroyable. La faute à l’Egypte, pays record du continent en termes de titres.

Car, on a bien eu peur pour les Sénégalais que l’adage «Jamais deux sans trois» ne se répète une nouvelle fois. Surtout lorsque l’incroyable portier égyptien, Mohamed Qotb Abou Gabal Ali, connu sous le nom de «Gabaski» a détourné un pénalty de Sadio Mané dès le début de la finale (7e).

[ VIDÉO] #SENEGY



Incroyable ! Sadio Mané rate son penalty face à Mohamed Abougabal !



Saliou Ciss avait été fauché dans la surface !https://t.co/rrKH1JI4p9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 6, 2022

Mais les hommes d’Aliou Cissé, présents lors des deux premières finales en tant que joueur puis sélectionneur, ont su tenir malgré les assauts des coéquipiers de Mohamed Salah. Ces derniers ont d’ailleurs disputé une quatrième prolongation en quatre rencontres, du jamais vu dans l’histoire de la compétition.

«Je suis très heureux. Ca prouve encore qu'avec la force de travail, la persévérance, le fait de ne jamais se décourager, on arrive à obtenir ce qu'on veut, a confié Aliou Cissé le sélectionneur. Nous sommes fiers, très fiers, parce que nous gagnons face à l'Égypte, qui a sept Coupes d'Afrique, ce n'est pas rien. Je suis très ému, car cette Coupe, on la gagne pour tout le peuple sénégalais qui la réclamait depuis plus de 60 ans. Nous aussi, on aura notre étoile. Ca s'est joué à peu de choses.»

Désormais, place à la fête à Dakar et dans tout le pays qui n’attend que le retour de leurs héros ce lundi.

Les Égyptiens, et Mohamed Salah, vont devoir digérer ce nouvel échec. Ils reviendront avec le couteau entre les dents en mars pour les barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils seront opposés, sous forme de match aller-retour, au … Sénégal.