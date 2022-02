F1 : Mercedes, Red Bull, Ferrari… Quand les nouvelles monoplaces seront-elles dévoilées ?

Les toutes nouvelles monoplaces Formule 1 pour la saison 2022 seront dévoilées tout ce mois de février. Voici les dates.

Les fans les attendent avec impatience. Alors que le coup d’envoi du championnat sera donné le dimanche 20 mars prochain, les monoplaces des différentes écuries vont être dévoilées au fur et à mesure.

Si Haas, pilotée par Nikita Madzepin et Mick Schumacher, et dernière de la saison 2021, est la première à avoir soulevé le mystère de sa voiture, les autres vont suivre. La prochaine équipe qui lèvera le voile sera Red Bull du champion du monde Max Verstappen, le 9 février prochain, suivi par Aston Martin (10 février) et McLaren (11 février).

Red Bull become the 8th team to confirm their launch date #F1 pic.twitter.com/JSK0DpnaUz — Formula 1 (@F1) February 3, 2022

Le 14 février, c’est le Français Pierre Gasly et son écurie AlphaTauri qui seront à l’honneur. Ferrari suivra le 17 février et Mercedes, champion du monde des constructeurs en titre et qui voudront ramener Lewis Hamilton au sommet, le 18 février.

A noter que le Britannique, septuple champion du monde, est sorti de son silence dernièrement sur Twitter. La grande question était de savoir s’il allait continuer l’aventure après avoir manqué un huitième titre lors de la dernière course. On connaît désormais la réponse. «I’ve been gone. Now I’m back!» («J’ai été absent. Maintenant je suis de retour!»), a-t-il posté sur Twitter pour le plus grand plaisir de ses fans.