JO 2022 : deux athlètes présentes à Pékin posent nues pour Playboy

De la glace aux couvertures en papier glacé. Deux athlètes présentes aux JO 2022 de Pékin ont accepter de poser nues pour le magazine Playboy avant de s’envoler pour la capitale chinoise.

Lisa Buckwitz est connue pour avoir décroché une médaille d’or en bobsleigh à deux aux JO de Pyeongchang en 2018. Et la sportive allemande va tenter de récidiver sur la piste de Pékin. De son côté, la star autrichienne du skeleton Janine Flock va s’atteler à décrocher la première médaille olympique de sa carrière. De sérieuses ambitions pour les deux athlètes qui se sont longuement préparées pour atteindre leur objectif.

Et si leur préparation a été intense pour arriver dans les meilleures dispositions en Chine, elles ont trouvé un peu de temps pour se déshabiller et poser nue dans le numéro de février de la version allemande de Playboy. «Lisa Buckwitz et Janine Flock sont nos deux héroïnes principales pour le nouveau numéro», a indiqué le magazine, qui a consacré deux couvertures distinctes aux deux jeunes femmes.

Lisa Buckwitz a partagé la sienne sur Instagram et expliqué pourquoi elle avait accepté de poser entièrement dévêtue. «Chaque femme a le droit d’être nue et personne ne devrait avoir honte de son corps. Moi, par exemple, je suis plus musclé, et alors ? Je voulais montrer que c’est aussi le corps d’une femme. Je n’ai pas à me cacher en tant qu’athlète compétitive», a-t-elle confié.

Et elle ne regrette en aucun cas son choix. «Ce fut vraiment un honneur pour moi lorsque j’ai reçu la demande d’être photographiée après que tant de femmes allemandes à succès ont posé pour ‘Playboy’», a affirmé Lisa Buckwitz dans des déclarations publiées par le journal Bild. «Je suis sûre qu’il y a beaucoup de gens qui disent : 'Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle fait ça ?' Et bien sûr, il y aura des envieux. Mais honnêtement, je m’en fiche ! Je n’ai pas à prouver ou à montrer quoi que ce soit à qui que ce soit», a-t-elle ajouté.

«un regain de motivation supplémentaire»

Les motivations qui ont poussé Lisa Buckwitz à accepter sont identiques à celles de Janine Flock. «Je n’aime pas être au centre de l’attention. Mais je veux montrer avec les photos qu’un corps naturel peut aussi être beau. Un corps dans lequel rien n’est fait. Je n’ai pas subi de chirurgie plastique et je garde ce que j’ai. Chaque femme peut être fière de son corps», a-t-elle déclaré.

Elle y voit même un bon moyen pour aller décrocher la médaille olympique qu’elle désire tant. «C’est important d’avoir d’autres choses en tête que le sport de temps en temps. Je pense même que cela me donnera un regain de motivation supplémentaire», a avancé l’Autrichienne, qui fera son entrée dans la compétition à la fin de la semaine. Et Janine Flock, comme Lisa Buckwitz, devrait attirer de nombreux regards.