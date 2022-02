«Mettez de l’argent et je viens (à l’OM)», lance Sadio Mané après le sacre du Sénégal à la CAN

Sadio Sané et le Sénégal étaient à la fête, dimanche soir, après le sacre du Sénégal à la CAN. Et dans l’euphorie du triomphe de son équipe à Youndé (Cameroun), l’attaquant a plaisanté autour d’un transfert à l’Olympique de Marseille.

Auteur du tir au but décisif face à l’Egypte (0-0, 4-2 t.a.b), Sadio Mané a libéré tout un pays et offert au Sénégal la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire.

Et quelques instants après la fin de la rencontre, le capitaine sénégalais a partagé sa joie au cours d’un live Instagram en compagnie de son compatriote et milieu de terrain de l’OM Pape Gueye. Particulièrement jovial, il s’est amusé avec les supporters olympiens d’un possible transfert dans la cité phocéenne.

«Les Marseillais, faites un effort quand même. Mettez de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens», a-t-il lâché hilare. Et s’il s’agissait avant tout de l’humour, le prix du joueur de Liverpool (29 ans), estimé à plus de 80 millions d’euros, est de toute évidence beaucoup trop élevé pour les finances olympiennes.

Haha Sadio Mané sur le live Insta de Pape Gueye : « Les marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » #TeamOM pic.twitter.com/FhVeH60Ag0 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 6, 2022

Mais tout espoir n'est pas forcément perdu. L’OM pourrait s’attacher ses services gratuitement dans un peu d’un an. Le contrat de Sadio Mané avec les Reds s’achève en juin 2023 et le club olympien pourrait tenter de l’attirer sur la Canebière.

Mais Liverpool ne devrait laisser partir aussi facilement l’un de ses joueurs majeurs. Des négociations ont d’ailleurs été entamées il y a plusieurs semaines autour d’une prolongation. De quoi sérieusement compromettre une éventuelle signature à Marseille.