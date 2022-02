MMA : le KO ravageur réussi au FAC 12 sous les yeux du patron de l’UFC (vidéo)

Un impressionnant KO a été infligé par Eduardo Dantas dans la nuit de dimanche à lundi lors du FAC 12, sous les yeux ravis de Dana White, président de l’UFC.

Il a tapé à la tête de son adversaire et dans les yeux de Dana White. Très attendu, le combattant de MMA Eduardo Dantas de Nova Uniao (23 victoires, 7 défaites) s’est montré très spectaculaire lors du co-événement principal des poids coq en remportant une victoire décisive sur Jose Alday. Et il y a mis la manière.

Le Brésilien est resté en contrôle tout au long du combat jusqu’à ce redoutable deuxième round où il a asséné un terrible seul coup de pied à la tête qui a mis KO Alday.

HEAD KICK OUT OF NOWHERE





[ @DuduDantasMMA | #FAC12 LIVE NOW on @UFCFightPass ] pic.twitter.com/4CAAek3kj2

— UFC (@ufc) February 7, 2022