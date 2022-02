Sénégal : d’où vient le surnom «Lions de la Téranga» ?

Sacrés dimanche champions d’Afrique, les joueurs du Sénégal sont surnommés les «Lions de la Téranga». En voici l’explication.

C’est le continent sur lequel les surnoms des sélections sont les plus respectés. Aux côtés des Pharaons d’Egypte, des Aigles du Mali ou encore des Fennecs d’Algérie, il existe de nombreux «Lions». Ceux de l’Atlas pour le Maroc, les «indomptables» du Cameroun et donc ceux de la «Téranga» pour le Sénégal. Mais que signifie ce terme de «Téranga» ?

Cette appellation, qui est principalement utilisée en Europe, signifie «hospitalité» en langue Wolof, le dialecte principal au Sénégal.

«La Téranga est la terre d’accueil, chacun doit se sentir chez soi. Quand un invité vient nous voulons qu’il se sente chez lui, a ainsi expliqué Kalidou Koulibaly, capitaine du Sénégal, dans un entretien à DAZN il y a quelques mois. J’ai eu la chance d’amener deux amis napolitains au Sénégal et quand ils sont arrivés, ils ont été surpris parce qu’ils ont dit ‘Regardez, ils vous traitent mieux qu’ils ne le font avec leurs familles.’ Je leur ai dit que c’est l’esprit Téranga, vous devez vous sentir comme vous êtes dans votre famille, dans votre maison.»

Un surnom pas vraiment adopté

En creusant un peu plus, on trouve que l’expression «Lions de la Téranga» a été utilisée par la presse étrangère au début des années 2000, et cela vient peut-être du slogan utilisé pour les campagnes de promotions touristiques «Le Sénégal, pays de la Téranga».

De nombreux sénégalais n’ont jamais réellement adopté ce terme qui ne correspond pas au vrai caractère du lion, par nature chasseur et conquérant.

D’ailleurs, lors des compétitions africaines d’avant 2000, les commentateurs sportifs étrangers utilisaient l'expression «Les Lions du Sénégal» ou tout simplement «Les Lions».