Sénégal : «journée fériée, chômée et payée» après le sacre à la CAN 2022

Après le premier sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des nations, dimanche soir contre l’Egypte, le président Macky Sall a décrété la journée de lundi «fériée, chômée et payée».

Dakar est en fête. Après le dernier tir au but d’une séance stressante pour les nerfs de toute une nation, le peuple sénégalais a pu exulter et laisser sa joie exploser. Tout comme le président du pays qui a félicité la sélection entraînée par Aliou Cissé.

«Champions d'Afrique. Quel match ! Quelle équipe ! Vous l'avez fait. Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Félicitations à nos héros», a posté Macky Sall. Ce dernier a d’ailleurs décrété la journée de lundi «fériée, chômée et payée» après «la brillante victoire».

Et alors qu’il devait s'absenter jusqu'au 9 février pour différents séjours en Egypte, en Ethiopie et aux Comores, le président a «annulé» pour «accueillir lundi» Sadio Mané et ses coéquipiers à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar).

Les joueurs et membres de l'encadrement de l'équipe nationale seront «décorés» mardi par Macky Sall, au palais présidentiel à Dakar.

#PlusDeCAN2021 - Habib Beye et Henri Camara fiers de leurs petits frères !





À Dakar pour fêter ça , le recordman du nombre de buts en sélection (29 réalisations entre 1999 et 2009) en perd sa voix pic.twitter.com/1A6i32VpjS — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 6, 2022

Depuis dimanche soir et la fin de cette finale contre l’Egypte (0-0, 4-2 aux TAB), les Sénégalais du monde entier célèbrent ce tout premier titre après deux échecs en finale (2002 et 2019).