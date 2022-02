Angleterre : Le Français Kurt Zouma dans la tourmente pour violences sur son chat (vidéo)

Kurt Zouma risque gros. L’international français, qui évolue à West Ham (Angleterre), est dans la tourmente depuis la diffusion d’une vidéo, publiée par The Sun, dans laquelle il maltraite son chat. Son club a dénoncé ces violences et devrait condamner son joueur.

Dans l’extrait d’un peu plus de trente secondes, l’ancien joueur de Chelsea (27 ans) attrape notamment son animal de compagnie avant de le frapper d’un coup de pied dans la cuisine. Il lui court également après en lui jetant violemment des objets avant de lui donner une claque. Le tout sous le regard hilare de la personne qui filme.

(Attention, les images ci-dessous peuvent heurter la sensibilité).

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.





It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

