Maroc : un joueur international offre une maison aux parents de Rayan

Abderrazak Hamdallah, footballeur international marocain, a annoncé son désir d’offrir une maison aux parents du petit Rayan, décédé après une chute dans un puits au Maroc.

Les hommages ont été nombreux sur toute la planète et les sportifs ont également été touchés par l’histoire du petit marocain âgé de 5 ans. L’attaquant d’Al Ittihad (17 sélections avec les Lions de l’Atlas) a annoncé faire don d'une maison à Khalid Aourram et Ouassima Kharchich, parents du petit Rayan, dont le corps a été évacué samedi d’un puits de 32 mètres de profondeur à Tamorot, dans la province de Chefchaouen.

«J'ai décidé, en mon nom et au nom de ma famille, et au nom de tous les Marocains et musulmans, d'aider et d'apporter un peu de joie à la famille de Rayan, ses parents et ses frères, et de leur donner une maison entièrement équipée», a posté sur Instagram Abderrazak Hamdallah dimanche.

Celui qui n’a plus été appelé en sélection du Maroc depuis un moment a d’ailleurs invité les personnalités publiques marocaines à suivre son exemple.

«Et j'espère aussi, et c'est une invitation à tous ceux qui peuvent les aider, à le faire, y compris les acteurs, les chanteurs, les athlètes, les officiels et les personnalités célèbres, a-t-il indiqué. Que Dieu vous récompense de la meilleure récompense. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous.»