Nice-OM (4-1) : impressionnants contre Marseille, les Aiglons rejoignent le dernier carré de la Coupe de France

Nice s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en battant l'OM (4-1), mercredi soir en quarts de finale. Le Gym affrontera Versailles (N2) en demi-finales.

Les Aiglons ont pris leur envol à l'Allianz Riviera. S'il a d'abord été retardé par un but contre son camp de Melvin Bard dès la 3e minute de jeu, les Niçois se sont vite repris pour s'offrir de manière brillante leur ticket pour le dernier carré d'une compétition que le club n'a plus soulevé depuis… 1997. Une éternité.

C’est d’abord Amine Gouiri qui a égalisé après avoir éliminé deux défenseurs marseillais (10e). Puis, c’est Justin Kluivert qui a décidé que ce mercredi 9 février serait sa soirée. Le fils du légendaire «Patrick» a d’abord doublé la mise pour Nice d’une tête smatchée parfaite (29e) avant de s’offrir un doublé sur une meilleure de frappe (49e). C’est ensuite Andy Delort qui a clôturé le festival niçois à l’heure de jeu (61e).

Nice se qualifie donc pour sa première demi-finale de la Coupe de France depuis 11 ans. Le club azuréen a d'ailleurs eu de la chance au tirage puisqu'il sera opposé au Petit Poucet, Versailles (National 2) pour une place en finale.

Et comme l’a dit Amine Gouiri, désormais «l’objectif, c’est d’aller au bout». Difficile d’imaginer ses coéquipiers penser l’inverse ou encore Christophe Galtier. D’ailleurs, l’entraîneur du Gym, actuel 3e de Ligue 1 derrière Paris et Marseille, a remporté la Coupe de la Ligue (Saint-Etienne en 2013) et le championnat (Lille en 2021) et il ne lui manque plus que la Coupe de France.