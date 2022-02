Tirage au sort des demi-finales de Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des demi-finales de Coupe de France aura lieu ce mercredi 9 février. Voici le programme TV complet.

Alors que les quarts de finale s’achèveront jeudi 10 février avec un choc Nantes (L1)-Bastia (L2), les équipes connaîtront leur adversaire dans le dernier carré. Le tirage au sort, qui sera effectué par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, sera organisé à l’Allianz Riviera de Nice, juste après le choc de l'OGCN contre l’OM.

Le coup d’envoi étant donné à 21h15, le tirage se fera entre 23h05 et 23h45 en fonction d’une possible séance de tirs au but.

Les demi-finales se disputeront ensuite le mercredi 2 mars. La finale, elle, aura lieu le dimanche 8 mai au stade de France.

Programme TV

Tirage au sort demi-finales

Coupe de France

Mercredi 9 février

Après Nice-OM : sur France 3 et Eurosport 2