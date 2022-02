Affaire Kurt Zouma : une star de l’UFC menace le joueur

Un combattant phare de l’UFC s’en est pris au footballeur Kurt Zouma dans la tourmente depuis la diffusion de la vidéo où il maltraite son chat.

L’indignation est générale depuis la sortie de l’affaire. Entre les contrats résiliés avec ses sponsors, ses partenariats et les amendes qui tombent, l’international français qui évolue à West Ham (Premier League d’Angleterre) essuie de nombreuses critiques et insultes sur les réseaux sociaux.

Il a également reçu des menaces de la part de Jan Blachowicz, actuel combattant MMA de l’UFC et ex-champion de sa catégorie (light heavyweights).

«Si tu es un vrai dur, en****, Kurt Zouma, essaye de me frapper. Quelle m**** ! Aucune tolérance pour la cruauté animale», a tweeté le Polonais qui reste sur une défaite contre Glover Teixera.

If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.



What a piece of shit. No tolerance for animal cruelty.

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) February 8, 2022