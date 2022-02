Boxe : un ancien champion fait polémique en se prenant en photos tout sourire à Auschwitz

Un ancien champion du monde de boxe a créé la polémique en postant des photos avec sa fiancée tout sourire lors d’une visite Auschwitz.

Sur les images, qu’il a ensuite supprimé, Jamie McDonnell, ex-champion IBF, posait tout sourire sur selfies avec sa petite amie lors de sa visite sur le Memorial de l’ancien camp de concentration et d’extermination où 1,1 million de personnes, principalement des juifs, ont été assassinées.

Sur l’un de ses selfies, il avait notamment posté en légende : «belle excursion du jour à Auschwitz». De quoi scandaliser les internautes qui n’ont pas manqué de lui répondre et de le critiquer. L’un d’eux lui répondant : «c’est un camp de concentration, pas Disneyland».

Un autre utilisateur de Twitter a lancé : «Je ne pense pas que le terme adorable soit tout à fait approprié pour une description d'Auschwitz. Il est également préférable de ne pas poser comme ça dans un endroit où les gens ont connu l'enfer, la souffrance, la torture et la mort. Mais bon au moins ça t'a ouvert les yeux.»

OK, sorry for a second tweet on this, but I've just seen boxer Jamie McDonnell's replies to ppl who told him to take down his smiling concentration camp selfies.





Who in the world thinks of Auschwitz as just "a tourist place"? What sickening human beings these two are. pic.twitter.com/0WBkZtGfP9

— ♀️Jennifer Gingrich KPSS (@fem_mb) February 13, 2022