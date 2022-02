Kurt Zouma : le défenseur français forfait de dernière minute «après s’être senti mal à l’échauffement»

Dans la tourmente, après la diffusion de la vidéo dans laquelle il maltraite un de ses chats, Kurt Zouma devait être aligné, ce dimanche, avec West Ham sur la pelouse de Leicester. Mais le défenseur français a renoncé quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre de la 25e journée de Premier League.

Déjà aligné, mardi soir, contre Watford (1-0), Kurt Zouma a vu son entraîneur David Moyes lui renouveler sa confiance malgré le scandale engendré, en Angleterre comme en France, par la publication de la vidéo. L’ancien stéphanois, dont le nom figurait parmi les titulaires, avait même entamé son échauffement avec le reste de ses coéquipiers. Mais après quelques minutes, il a regagné la ligne de touche, où il s’est entretenu avec le staff médical du club anglais avant de rentrer aux vestiaires.

Quelques instants plus tard, West Ham a annoncé le forfait de son joueur, qui aurait eu des problèmes de vision, selon la BBC. «Issa Diop remplacera Kurt Zouma dans le onze de départ, car il s’est senti mal» lors de l’échauffement, a indiqué la formation britannique sur son compte Twitter. Ce nouvel épisode conclu une semaine fortement agitée pour l’international tricolore (11 sélections).

Issa Diop will replace Kurt Zouma in the starting XI, as he is unwell.





Darren Randolph is added to the substitutes' bench.#LEIWHU https://t.co/zxKoSa5094 — West Ham United (@WestHam) February 13, 2022

Le tabloïd The Sun a révélé, mardi, une vidéo où Kurt Zouma était l’auteur de violences sur son chat, lui donnant un coup de pied, lui jetant une chaussure et le giflant. Ces images avaient provoqué un tollé outre-Manche comme dans l’Hexagone, où plusieurs plaintes ont été déposées notamment par la Fondation 30 millions d’amis, la Fondation Brigitte Bardot et la SPA.

West Ham avait condamné ces violences et a infligé à Zouma une amende, la plus lourde possible, d’un montant de 300.000 euros correspondant à deux semaines de salaire. Le joueur, qui a perdu la garde de ses deux chats, a aussi été lâché par Adidas. L'équipementier sportif a rompu le contrat le liant au joueur.

Et alors qu’une pétition en ligne, qui a recueilli plus de 330.000 signatures, a été lancée pour réclamer des poursuites à son encontre, il pourrait également être écarté de l’équipe de France pour le prochain rassemblement des Bleus en mars. De son côté, son frère Yoan, qui aurait filmé la vidéo, a été suspendu par son club de Dagenham and Redbridge (5e division) jusqu’à la conclusion de l’enquête.