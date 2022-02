Qatar : Laurent Blanc remercié par le club d’Al Rayyan

Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur d’Al Rayyan. L’entraîneur français a été remercié, ce dimanche 13 février, par le club qatari qui occupe seulement la 9e place du championnat (sur 12), très loin derrière le leader Al Sadd. Le Chilien Nicolas Cordova a été nommé pour lui succéder.

Son expérience dans l’Emirat, sa première à l’étranger, ne restera pas comme une grande réussite. Nommé en décembre 2020, l’ancien sélectionneur des Bleus et ex-entraîneur du PSG n’a pas eu les résultats escomptés avec un bilan décevant de seulement 19 victoires en 51 matchs (9 nuls et 23 défaites).

Très loin des attentes malgré un recrutement ambitieux et un effectif qui compte notamment dans ses rangs le champion du monde français Steven Nzonzi, le Colombien James Rodriguez ou encore l’Algérien Yacine Brahimi. Et alors que le mécontentement des supporters était de plus en plus grand, son renvoi est intervenu quelques jours après le match nul concédé sur la pelouse de la lanterne rouge Al Sailiya (1-1).

Sélectionneur de l'équipe Espoirs du Qatar, Nicolas Cordova a été désigné pour redresser la barre. Et sa mission commencera, le week-end prochain, avec la réception d’Al-Arabi. Après une période d'inactivité longue de quatre ans et demi, qui a suivi la fin de son aventure au PSG en 2016, avant de reprendre du service au Qatar, Laurent Blanc se retrouve, lui, à nouveau sans club.