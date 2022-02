Super Bowl 2022 : le prix astronomique des 30 secondes de publicité

C’est toujours un événement très attendu aux Etats-Unis. Plus de 100 millions d’Américains devraient être devant leur télévision, ce dimanche, pour assister au Super Bowl entre les Bengals de Cincinnati et les Los Angeles Rams. Et pour cette 56e édition, le prix des 30 secondes de publicité aurait explosé.

La finale de la Ligue professionnelle de football américain a connu des dernières années difficiles, en raison notamment de la pandémie. Elles ont été marquées par la baisse du prix du spot publicitaire. Mais ce dernier est en forte hausse cette année (+18%) avec le regain d’intérêt des Américains pour cet événement.

Les 30 secondes de pub coûteraient près de six millions d’euros, d’après plusieurs médias américains. Diffuseur de ce Super Bowl, la chaine NBC devrait ainsi réaliser près d’un demi-milliard de chiffre d’affaires. Et preuve d’un net regain d’intérêt pour ce monument du sport outre-Atlantique, certaines marques ont fait leur retour.

C’est le cas des rasoirs Gillette ou des chips Lay’s (17 ans) qui ont décidé de revenir. Tout comme les constructeurs automobiles Nissan, Kia ou BMW, ainsi que les voyagistes Booking.com, Expedia ou le site de location de résidences de vacances Vrbo.

Mais cette année, près de 40 % des annonceurs seront des nouveaux venus avec, à l’honneur, les cryptomonnaies, les véhicules électriques et les plateformes de paris sportifs, trois secteurs de l’économie américaine qui ont le vent en poupe. Et ils devraient profiter de l’incroyable projecteur qu’est le Super Bowl. Par le passé, certaines marques ont vu leur notoriété progresser de 24 %, selon le cabinet Kantar. Et cette édition ne devrait pas faire exception.