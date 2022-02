Vidéo : Le KO fulgurant de Tai Tuivasa à l’UFC 271

Un choc de poids lourds pour un KO magistral. Dans le co-main event de l’UFC 271, dans la nuit de samedi à dimanche, à Houston, Tai Tuivasa a éteint Derrick Lewis d’un terrible coup de coude en plein dans la mâchoire de son adversaire lors du 2e round.

L’Australien a signé sa 5e victoire consécutive, sans doute la plus prestigieuse de sa carrière. Et avec la manière. Six mois après sa déconvenue subie en août dernier face à Ciryl Gane et à domicile, Derrick Lewis s’est présenté dans l’octogone revanchard et a mieux entamé le combat.

Mais Tai Tuivasa, surnommé «Bam Bam», a parfaitement l’enchaînement de coups de «The Black beast». Et alors que les deux combattants étaient contre la cage, l’Australien a déclenché un fulgurant coup de coude, qui a mis KO l’Américain. Mais aussi tout le public présent pour supporter Derrick Lewis.

QUELLE SENSATION ! LE PRINCE DE HOUSTON S'EFFONDRE DANS SON ARENE !





Tai Tuivasa réussit à mettre K.O Derrick Lewis complètement sonné par un coup de coude dévastateur.





Coup de tonnerre de 'Bam Bam' qui laisse le public silencieux. #RMCMMA pic.twitter.com/jn2aJRHYhO — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) February 13, 2022

Avec ce succès, Tuivasa, qui occupait la 11e place avant ce combat, devrait faire un bond au classement de la catégorie. Et le surprenant australien, qui ne s’est pas prononcé sur ses futures échéances, pourrait avoir le droit d’affronter Ciryl Gane dans les prochains mois pour un choc qui vaudra le détour à coup sûr.