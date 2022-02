PSG-Real Madrid : l'historique des confrontations

Le PSG et le Real Madrid, qui se retrouvent ce mardi en huitième de finale de Ligue des champions, se sont déjà affrontés par le passé.

Coupe de l’UEFA 1992-1993

En quarts de finale de Coupe de l’UEFA 1992-1993, le PSG s’est d’abord incliné lourdement à l'aller au stade Santiago-Bernabeu (3-1) avant un match retour historique. Au Parc des princes, Paris va parvenir à se qualifier grâce à un coup de tête d'Antoine «Casque d'or» Kombouaré au bout du temps additionnel (4-1). (Photos : Eric Renard / Icon Sport)

Coupe des coupes 1993-1994

Lors de la saison 1993-1994, le PSG retrouve le Real Madrid en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Cette fois, les Parisiens, qui remporteront le trophée, s’imposent à l’aller en Espagne (1-0) avant un nul à domicile au retour (1-1).

Ligue des champions 2015-2016

Le PSG et le Real Madrid se retrouvent des années plus tard en compétition officielle. Tombés dans le même groupe, Parisiens et Madrilènes se sépareront sur un résultat nul et vierge (0-0) au Parc des Princes. Au retour, les Merengues s’imposeront chez eux (1-0). (Photo : BPI/Icon Sport)

Ligue des champions 2017-2018

Avec Neymar et Kylian Mbappé, le PSG retrouve le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. A l'aller en Espagne, les Parisiens s’inclinent (3-1). Alors que l’espoir d’un retournement de situation au retour est dans toutes les têtes (avec le fameux «Ensemble on va le faire»), finalement, Cristiano Ronaldo et les siens s’imposeront au Parc des Princes (1-2). (Photo : Icon Sport)

Ligue des champions 2019-2020

Les derniers affrontements entre le PSG et le Real Madrid remontent à la saison 2019-2020. Une nouvelle fois en phase de poules. Paris s’impose facilement chez lui (3-0) avant un spectaculaire partage des points à Madrid au retour (2-2). (PictureAlliance / Icon Sport)

Matchs amicaux

A noter que les deux clubs se sont croisés pour des rencontres amicales d’avant-saison en 2013 et 2014 (victoires du Real, 1-0) et un match d’International Champions Cup en 2016 (victoire du PSG, 3-1).