Vidéo : il remporte le Super Bowl et devient papa pour la deuxième fois dans la foulée

Vainqueur du Super Bowl avec les Los Angeles Rams dimanche, Van Jefferson a vite quitté le stade pour se rendre à la maternité.

Une nuit gravée dans sa mémoire. Quelques heures après avoir été porté en triomphe avec ses coéquipiers pour sa victoire contre les Bengals de Cincinnati (23-20), Van Jefferson a n’a pas pu s’éterniser au SoFi Stadium.

Van Jefferson's wife, Samaria, went into labor during the game, per @JourdanRodrigue.





The Rams receiver grabbed his daughter, sprinted through the locker room, and is headed to the hospital right now.pic.twitter.com/m1zIYGNgSb

— Front Office Sports (@FOS) February 14, 2022