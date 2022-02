Vidéo : l’incroyable folie après deux «trous en un» réussis lors d’un tournoi de golf

Des scènes de liesses surréalistes. Considéré comme l’un des tournois les plus fous du circuit PGA, l’Open de Phoenix était organisé, ce week-end, à Scottsdale dans l’Arizona (États-Unis). Et son mythique trou n°16, entouré de tribunes, a été le théâtre de scènes indescriptibles après la performance de deux golfeurs ayant réussi le trou en un seul coup.

L’ambiance était digne d’un match de foot. Mais avec près de 16 000 spectateurs amassés dans les travées, il ne pouvait pas en être autrement. Et la folie s’est emparée de ces fans de golf survoltés lorsque l’Américain Sam Ryder puis le Mexicain Carlos Ortiz ont réalisé tour à tour le «trou en un».

Ryder a été le premier à réussir cet exploit et a déclenché l’hystérie dans les tribunes. A peine sa balle est tombée dans le trou, que les spectateurs ont laissé exploser leur joie, certains allant jusqu’à lancer en l’air leur verre rempli de bière.

Get hype.





Every angle of the insanity following @SamRyderSU's hole-in-one. pic.twitter.com/8d7lUaPMhG

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 12, 2022