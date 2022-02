JO 2022 : le programme complet des épreuves de biathlon

Les épreuves de biathlon des JO 2022 de Pékin se tiennent jusqu'au samedi 19 février, avec au programme un individuel (hommes et femmes), un sprint (hommes et femmes), une poursuite (hommes et femmes), une mass start (hommes et femmes), un relais (hommes et femmes) et un relais mixte. Voici les dates de toutes les épreuves.

Samedi 5 février

10h : Relais mixte (Victoire de la Norvège)

Lundi 7 février

10h : Individuel femmes (15 km) (Victoire de Denise Hermann)

Mardi 8 février

9h30 : Individuel hommes (20 km) (Victoire de Quentin Fillon Maillet)

Vendredi 11 février

10h : Sprint femmes (7,5 km) (Victoire de Marte Olsbu Roeiseland)

Samedi 12 février

10h : Sprint hommes (10 km) (Victoire de Johannes Boe)

Dimanche 13 février

10h : Poursuite femmes (10 km) (Victoire de Marte Olsbu Roeiseland)



11h45 : Poursuite hommes (12,5 km) (Victoire de Quentin Fillon Maillet)

Mardi 15 février

7h30 : Relais hommes (4x7,5 km) (Victoire de la Norvège)

Mercredi 16 février

8h45 : Relais femmes (4x6 km)

Vendredi 18 février

10h : Mass start hommes (15 km)

Samedi 19 février

10h : Mass start femmes (12,5 km)