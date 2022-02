JO 2022 : le relais tricolore en argent, une 5e médaille pour Quentin Fillon Maillet

Le relais français de biathlon a décroché l'argent, mardi, aux Jeux olympiques de Pékin. Il s'agit de la 12e médaille de la délégation tricolore et de la 5e pour Quentin Fillon Maillet.

Le désormais quintuple médaillé olympique dans ces JO a été accompagné par Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux pour s'offrir une breloque argentée au terme d'une fin de course complètement rebondissante remportée par la Norvège.

Vice-champions olympiques ! Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet prennent la deuxième place du relais derrière la Norvège, QFM glane une cinquième médaille dans ces Jeux ! #biathlon #ChaletClub #Beijing2022 pic.twitter.com/wUHBQqdCPO — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 15, 2022

Des Norvégiens qui pouvaient avoir le sourire tant la victoire n’était pas forcément acquise après les trois premiers relayeurs. La Russie comptait en effet jusqu’à 1'47 d’avance sur un trio composé de la France, de l’Allemagne et de la Norvège. Mais le dernier relayeur russe, Eduard Latypov a complètement craqué sur son tir debout (3 fautes). Laissant ainsi Vetle Sjaastad Christiansen et la Norvège décrocher le précieux métal. La Russie prend la troisième place.

«QFM», un peu plus dns l'histoire

Derrière, ce sont donc les Bleus, qui n’avaient encore jamais fait mieux que le bronze, par deux fois (2002 et 2006), qui terminent deuxièmes. En 2018, Martin Fourcade et ses coéquipiers avaient fini seulement cinquièmes.

«Ce n’est pas arrivé depuis 2006, une génération qui nous a tous bercés, a savouré après la course Emilien Jacquelin sur France Télévisions. On entre dans l'histoire du biathlon français avec cette médaille d’argent. C’est un relais qui est bon malgré les conditions. Je suis très heureux pour le staff et pour l’équipe.»

«Je suis super fier de partager ça avec eux, a confié de son côté Fillon Maillet. On est une bande de potes et c’est super de partager ça ensemble. Quand on dit qu’on est potes, c’est réel. J'attendais énormément de cette course, d'ailleurs j’étais tendu sur le tir. C'est juste génial, ça montre le beau niveau de la France sur le biathlon.»

Le biathlon français compte désormais 6 médailles (4 individuelles pour Quentin Fillon Maillet, 1 pour le relais et 1 pour Anaïs Bouchet-Chevalier). Un record qui pourrait encore être gonflé dans les prochains jours.

Quentin Fillon Maillot n’a lui aussi pas terminé sa moisson. Avec l’or sur l'individuel et la poursuite, argent sur le sprint, le relais mixte et le relais, il est devenu le troisième sportif français de l’histoire à décrocher autant de breloques sur une même édition, Jeux d'été et d'hiver confondus, aux côtés de l'escrimeur Roger Ducret à Paris en 1924 et Julien Brulé à Anvers en 1920.

Vendredi (10h françaises), «QFM» sera sur la mass-start et visera le grand chelem, à savoir monter sur tous les podiums proposés au programme olympique. Un six sur six qui le fait tant rêver. En biathlon, seule la légende norvégienne Ole Einar Björndalen a réussi pareil exploit: en 2002.