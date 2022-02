Ligue des champions : Composition, historique, arbitre, programme TV… tout savoir sur PSG-Real Madrid

Un choc très attendu. Le PSG accueille le Real Madrid, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions dans une rencontre qui promet d’être aussi indécise que spectaculaire. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma (ou Navas) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Paredes, Verratti, Danilo Pereira - Di Maria, Messi, Mbappé

La composition probable du Real Madrid

Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema (ou Bale), Vinicius

L’arbitre

La rencontre entre le Real Madrid et le PSG sera dirigée par Daniele Orsato. Et les Parisiens ne gardent pas que des bons souvenirs de l’arbitre italien. Ce dernier avait officié lors de la finale perdue en août 2020 contre le Bayern Munich à Lisbonne (1-0). Il était également au sifflet lors de la défaite à l’Etihad Stadium, en novembre dernier, contre Manchester City (2-1) et lors du revers en quart de finale retour face au Bayern Munich en avril dernier (0-1). Le seul bon souvenir est la victoire décrochée sur la pelouse de Manchester United en 8e de finale aller en février 2019 (0-2).

Le stade

Ce choc se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, où le PSG a remporté ses trois matchs de groupe cette saison. Les coéquipiers de Marquinhos ont dompté Manchester City (2-0) avant de renverser le RB Leipzig (3-2) et de surclasser Bruges (4-1). La rencontre se jouera à guichets fermés.

L’historique

Dans un passé récent, les deux clubs se sont affrontés à plusieurs reprises en Ligue des champions. Dans le même groupe lors de la saison 2015-2016, le PSG et le Real Madrid s’étaient quittés sur un match nul au Parc des Princes (0-0) avant que le club espagnol ne s’impose à domicile au match retour (1-0). Parisiens et Madrilènes se sont ensuite retrouvés en 8e de finale en 2018 avec deux victoires des coéquipiers de Karim Benzema aussi bien à l’aller à Madrid (3-1) qu’au retour à Paris (1-2). Lors de la saison 2019-2020, les deux formations étaient une nouvelle fois dans la même poule. Et le club parisien s’était largement imposés à l’aller (3-0) avant de décrocher le nul dans la capitale espagnole (2-2).

L’adversaire

Après 24 journées de Liga, le Real Madrid occupe la tête du classement avec quatre points d’avance sur le FC Séville et onze points sur le Betis Séville (3e). Mais le club entraîné par Carlo Ancelotti, qui a terminé en tête de sa poule devant l’Inter Milan, connait un coup de moins bien. Les Merengue n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre derniers matchs (2 nuls, 1 défaite). Cette série coïncide avec la blessure de Karim Benzema, dont la présence sur la pelouse du Parc des Princes est incertaine. Un forfait de l’international tricolore serait un coup dur pour le club espagnol.

Le programme TV

Ce 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, tous deux prétendants à la victoire finale, sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.