F1 : Esteban Ocon dévoile ses objectifs pour la saison 2022

Esteban Ocon s’est confié sur ses objectifs pour la saison de Formule 1 à venir mercredi lors de la conférence de presse sports mécaniques de Canal+.

C’était jour de rentrée pour la Formule 1 et la MotoGP sur les antennes du groupe Canal. Entre les journalistes et consultants, des pilotes étaient présents comme Fabio Quartararo, champion du monde MotoGP et Esteban Ocon, F1 vainqueur de son premier Grand Prix F1 (Hongrie) la saison dernière.

Le pilote de l’écurie Alpine, qui dévoilera sa A522 le 21 février prochain et effectuera sa journée de tournage le lendemain à Barcelone, a d’abord indiqué qu’il sera en roulage sur le circuit du Castellet samedi avec une ancienne monoplace. «On va avoir des essais au Paul Ricard le 19 (février) pour se remettre en jambe avec une ancienne voiture et puis la journée de tournage le 22 (février) juste avant les essais officiels», a-t-il expliqué avant d’évoquer ses objectifs.

«Les objectifs, c’est de faire toutes les courses en ayant aucun regret, c’est à dire en ayant fait le maximum avec ce qu’on a entre les mains, le plus de points possible, bien-sûr de continuer à développer bien la voiture pour se rapprocher du top», a confié Esteban Ocon.

Le natif d’Evreux (25 ans) reste très ambitieux comme son écurie et espère gravir les échelons pour se mêler à la lutte avec les meilleures équipes du paddock. «Bien-sûr, ce que l’on veut accomplir à terme, c’est plus de victoires, plus de podiums, plus de top cinq, mais il nous reste encore beaucoup de chemin pour tout ça, explique-t-il. Donc, on a hâte de déjà pouvoir commencer et voir comment cette nouvelle voiture se comporte.»

Les fans de Formule 1 pourront voir Esteban Ocon et son coéquipier chez Alpine, Fernando Alonso, lors des essais privés de Bahreïn en direct sur les antennes de Canal+ les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars. Une nouveauté dévoilée lors du dispositif 2022 des sports mécaniques du groupe Canal.