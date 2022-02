Formule 1-MotoGP : voici le nouveau dispositif pour la saison 2022 sur Canal+

A quelques semaines du top départ de la saison de MotoGP (6 mars) et de Formule 1 (20 mars), Canal+ a présenté, ce mercredi, le dispositif des deux disciplines à suivre sur ses antennes. Et l’accent a été mis sur l’«immersion» et l’«expertise», selon les propos du directeur des sports du Groupe Canal+ Thierry Cheleman.

Les essais hivernaux de F1 en direct

Pour la première fois, les chaînes Canal+ retransmettront les essais privés de Bahreïn en Formule 1 avec 9 heures de direct les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars.

Romain Grosjean aux commentaires

Romain Grosjean, qui avait rejoint l’équipe de consultants l’année dernière, reste fidèle au poste. En parallèle de sa saison en IndyCar, le pilote français sera aux commentaires de quelques Grands Prix, notamment ceux de Miami (8 mai) et du Canada (19 juin).

La création d’un «Club des experts»

En plus de son équipe de consultants, composée de Jacques Villeneuve, Romain Grosjean, Franck Montagny, Jean Alési, Paul Belmondo ou encore Loïc Duval, la chaîne a annoncé la création d’un «Club des experts» pour aller plus loin dans l’immersion. Ce club est constitué de Julien Simon-Chautemps (ex-ingénieur), Eric Boullier (directeur général du Grand Prix de France et ex-directeur des écuries Lotus et McLaren), Jean-Louis Moncet (éditorialiste avec plus de 500 Grands Prix couverts) et Jennie Gow (journaliste Formule 1 britannique).

De son côté, Pauline Sanzey rejoint l’équipe de journalistes F1 aux côtés notamment de Thomas Sénécal, Margot Laffite et Laurent Dupin.

Un nouveau format «myREPLAY»

A l’aube de cette nouvelle saison, la chaîne lance un nouveau format avec «myREPLAY». Alors que Julien Fébreau sera à la présentation, son concept est de remontrer la course d’un pilote, la plupart du temps en caméra embarquée, commentée et expliquée par ce même pilote. Le premier épisode sera proposé le 12 mars avec Pierre Gasly. Le Français décortiquera en détails sa troisième place décrochée au Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2021.

L’ensemble d’un week-end de course en intégralité et en direct

En Formule 1 comme en MotoGP, chaque week-end de course sera retransmis en intégralité et en direct, que ce soient les essais, les qualifications et bien évidemment la course. Tout sera diffusé sur les chaînes Canal+ et les chaînes dédiées sur myCANAL (Canal+ Formula 1 et Canal+ MotoGP)

Une nouvelle voix en MotoGP

Laurent Rigal est la nouvelle voix pour les courses. Il commentera les Grands Prix MotoGP au côté de l’ancien pilote et consultant Randy De Puniet. L’ancien pilote français Régis Laconi rejoint, lui, l’équipe de consultants.

Les autres catégories à l’honneur

Les catégories Moto E (avec Laurent Rigal et Randy de Puniet aux commentaires), Moto 2 et Moto 3 (avec Antoine Arlot et Jules Danilo ou Louis Rossi aux commentaires) seront également diffusés. Tout comme la Formule 2 et la Formule 3 (avec Anthony Drevet et Pierre Combot aux commentaires).

D’autres sports mécaniques

L’IndyCar, le WRC, le Championnat de France des Rallyes ou encore les W Series auront également une place conséquente sur les antennes de Canal+. Après le mythique rallye de Monte-Carlo, remporté en janvier par Sébastien Loeb, le prochain rallye de Suède (25-27 février) sera notamment diffusé dans son intégralité.