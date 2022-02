UFC : Ngannou-Fury, vers un combat de boxe avec des règles «spéciales» début 2023 ?

Tyson Fury, champion de boxe WBC, a annoncé qu’il affronterait le champion de l’UFC Francis Ngannou en 2023. Avec des règles bien spéciales.

«Je vais affronter Francis Ngannou l’an prochain à Las Vegas, en février ou mars, a récemment indiqué le Gypsy King au Manchester Evening News mais aussi à la chaîne Youtube iFL TV. On n’en a pas discuté pour cette année car j’ai des combats de boxe à faire. Mais l’an prochain, on pourra avoir des combats dingues. C’est un choc massif, deux champions des lourds face à face, et je crois qu’il peut battre des records de pay-per-view aux Etats-Unis.»

Un affrontement très alléchant entre les deux poids lourds qui dominent leur discipline. Tyson Fury (31 victoires, 1 nul) détient la ceinture WBC après être sorti vainqueur d’un triple affrontement avec Deontay Wilder (2 succès, 1 nul). De son côté, Francis Ngannou est le patron des lourds à l’UFC. Il a d’ailleurs défendu avec brio sa ceinture contre le Français Ciryl Gane en janvier dernier et compte un bilan de 17 victoires pour 3 défaites.

Une année 2022 chargée pour Fury

Agé de 35 ans, le Camerounais, actuellement blessé, a toujours clamé son envie de se tourner vers la boxe anglaise par la suite. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec la prestigieuse organisation de MMA, il aura l’opportunité de se tester face à Tyson Fury en 2023 si tout se passe bien.

D’autant que le Britannique, comme il l’a confié, a beaucoup à faire cette année. Il doit d’abord affronter Dillian Whyte (a priori le 23 avril à Wembley). Puis, il sera opposé au vainqueur de la revanche entre le champion WBA-IBF-WBO Oleksandr Usyk et Anthony Joshua pour devenir le premier champion du monde incontesté à quatre ceintures de l’histoire de la catégorie.

Il se tournera ensuite vers ce combat contre Francis Ngannou avec des règles particulières. «Si je bats Whyte et Usyk, car je pense que ce dernier va encore sortir vainqueur contre Joshua, je viserai un retour à Las Vegas en février ou mars pour le combat contre Ngannou. Si on arrive à s’accorder sur les termes», a-t-il indiqué.

«Ce serait plus savoureux avec un truc en plus, pas juste un combat de boxe conventionnel où il n’aurait probablement aucune chance de me battre à part s’il me met KO sur un punch. Donc peut-être dans une cage, peut-être avec des petits gants ou peut-être même sans gants», a analysé Tyson Fury.

