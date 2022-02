Ligue 1 : David Guion nommé entraîneur pour sauver Bordeaux

C’est officiel. Annoncé depuis plusieurs jours, David Guion a été nommé, ce jeudi, à la tête des Girondins de Bordeaux jusqu’à la fin de la saison. Il succède sur le banc à Vladimir Petkovic après une série de mauvais résultats.

L’ancien entraîneur de Reims a dirigé sa première séance d’entraînement mardi. Et il n’a pas de temps à perdre. Car il y a urgence pour les Girondins, en très fâcheuse posture. Les coéquipiers de Benoit Costil ont perdu six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues et occupent la dernière place du classement après leur défaite concédée la semaine dernière à Lens (3-2).

Et alors que l’union sacrée a été décrétée pour sauver le club et éviter la relégation en Ligue 2, la mission de David Guion, élu meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2018, commencera, dimanche, avec la réception délicate de Monaco au Matmut Atlantique. Les Bordelais affronteront ensuite Clermont puis Troyes, deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien.

Le club au scapulaire n’aura pas d’autre choix que d’engranger les points pour s’extirper de la zone rouge et s’éviter une fin de saison de tous les dangers avec le spectre d’une descente à l’étage inférieure que Bordeaux n’a plus connue depuis trente ans.