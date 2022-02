NBA : ces Français qui ont déjà participé au All-Star Game

Le NBA All-Star Game, qui réunit les meilleurs joueurs de la saison selon des votes, n’a accueilli que trois Français dans l’histoire.

Tony Parker

Grande star française de la NBA, Tony Parker a été sélectionné à 6 reprises pour le All-Star Game entre 2006 et 2014. Jamais titulaire, «TP», quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs, a réalisé sa meilleure performance lors de l’édition 2009 avec 14 points, 4 rebonds et 4 passes décisives.

Joakim Noah

Joakim Noah a lui été sélectionné à deux reprises pour le NBA All-Star Game avec les Bulls de Chicago. Désormais à la retraite, «Jooks» a disputé ce match des étoiles en 2013 et 2014. Lors de sa première sélection, il a inscrit 8 points et pris 10 rebonds. L’année suivante, 8 points et 5 rebonds.

Rudy Gobert

Sélectionné pour le NBA All-Star Game 2022, Rudy Gobert y fera sa troisième apparition après 2020 et 2021. Lors de son premier match, le pivot du Jazz de l’Utah a réalisé un double-double avec 21 points et 11 rebonds. L’année suivante, celui qui a été élu défenseur de l’année pour la troisième fois en 2021, avait inscrit 10 points et pris 7 rebonds.