JO 2022 : quel est l’ordre de passage des délégations lors de la cérémonie de clôture ?

Ce dimanche 20 février à 13h, les JO 2022 de Pékin organiseront leur cérémonie de clôture. Un événement qui verra passer à nouveau les athlètes des 91 délégations participantes. Mais la particularité de la langue chinoise vient chambouler les habitudes quant au défilé des médaillés et des athlètes qui y participeront.

Ainsi, le stade national de Pékin -le fameux Nid d'oiseau rendu célèbre lors des JO de 2008- sera le théâtre d'une cérémonie de clôture chargée d'éteindre symboliquement la flamme sur les quinze jours de compétition.

Les nations participantes défileront dans l'ordre alphabétique chinois. Une subtilité qui verra par exemple la France, ses athlètes et son porte-drapeau Quentin Fillon Maillet, passer en 46e position, derrière... la Roumanie. Toutefois et comme il est de coûtume aux jeux olympiques, c'est bien la Grèce qui ouvrira le cortège en 1er, puisque le pays avait créé les JO dès l'Antiquité. Un hommage toujours tenu depuis le lancement des jeux olympiques modernes en 1896 et qui avaient également lieu à Athènes.

La Chine et l'Italie fermeront la marche

Autre détail à relever, la Russie qui concourt sous le nom ROC (Comité olympique russe) -après des affaires de dopages- suivront cet ordre alphabétique et non pas avec leur nom d'origine.

Enfin, la Chine et l'Italie fermeront cette marche avec leurs athlètes. Le premier ayant l'honneur de conclure la cérémonie en tant que pays hôte et le second en tant que prochain pays à accueillir les JO d'hiver en 2026. De son côté, la Chine n'en n'aura pas tout à fait fini avec les JO, puisqu'elle accueillera les jeux paralympiques d'hiver du 4 au 13 mars prochains.